У луку в принт зебри та кедах: Тіна Кунакі на модному показі в Мілані

Дружина Венсана Касселя прилетіла до Італії, де відбувся показ adidas by Stella McCartney під час Міланського тижня моди.

Перед камерами фотографів Кунакі з'явилася в короткій куртці в принт зебри і в такій самій мініспідниці тільки трохи іншого відтінку. Лук моделі відмінно поєднувався з біло-сірими кедами Adidas. Під куртку Кунакі одягла білу футболку.

Тіна розпустила волосся і розчесала його за проділом. А також зробила макіяж з акцентом на блакитні тіні на повіках та нюдовий блиск для губ.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Минулого виходу Тіна Кунакі сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю разом із чоловіком Венсаном Касселем. Тоді модель продемонструвала на доріжці ефектний образ у шкіряній сукні.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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