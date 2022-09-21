У луку в принт зебри та кедах: Тіна Кунакі на модному показі в Мілані

Французька модель Тіна Кунакі з'явилася на публічному заході у Мілані.
Дружина Венсана Касселя прилетіла до Італії, де відбувся показ adidas by Stella McCartney під час Міланського тижня моди.
Перед камерами фотографів Кунакі з'явилася в короткій куртці в принт зебри і в такій самій мініспідниці тільки трохи іншого відтінку. Лук моделі відмінно поєднувався з біло-сірими кедами Adidas. Під куртку Кунакі одягла білу футболку.
Тіна розпустила волосся і розчесала його за проділом. А також зробила макіяж з акцентом на блакитні тіні на повіках та нюдовий блиск для губ.
Минулого виходу Тіна Кунакі сяяла на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю разом із чоловіком Венсаном Касселем. Тоді модель продемонструвала на доріжці ефектний образ у шкіряній сукні.
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