У луку від Лілії Літковської: співачку Ріту Ору сфотографували у стильному джинсовому образі

Британська співачка Ріта Ора прилетіла до Нью-Йорка, щоб просувати свою нову пісню та кліп You Only Love Me, реліз яких відбувся 29 січня. Зірку сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона залишала Світовий торговий центр 1.

Ріта продемонструвала цікавий образ, у якому вирішила поєднати джинсовий оверсайз костюм від української дизайнерки Лілії Літковської, який складався із широких штанів та верху у вигляді сорочки з подовженими рукавами.

Це вбрання Ріта доповнила гостроносими туфлями Jimmy Choo, кольоровою в'язаною шапкою від дизайнерки Lydia Bolton і волохатою чорною сумкою-клатчем від Alberta Ferretti. На очах у зірки були сонцезахисні окуляри.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Лілія Літковська представила колекцію весна-літо 2023 року "Веснянка" на Берлінському тижні моди. Своє шоу вона перетворила на перформанс з підтримкою України та її захисників.

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