У луку від Valentino: 16-річна дочка Наомі Воттс прийшла підтримати маму на прем'єрі

16-річна Кай Шрайбер – дитина акторів Наомі Воттс та Ліва Шрайбера, які були разом з 2005 по 2016 рік.

Вона народилася хлопчиком, але у ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як "her", що в перекладі означає "її".

Кай Шрайбер

Хоча Кай не говорила публічно про свою ідентичність, як і її батьки, помітно, що вони підтримують свою дитину - Наомі та Лів часто пишуть зворушливі привітання доньці у своїх соцмережах: "З днем ​​народження, красуне", - написав Лів у пості до 15-річчя Кай. "З днем ​​народження, моє миле янголятко", - поділилася Наомі того ж дня. "Ти для мене все. Мені так пощастило бути твоєю мамою. Продовжуй танцювати та демонструй світу свій динамічний та славний дух".

Наомі Воттс і Кай Шрайбер / Фото: Associated Press

24 березня Кай Шрайбер прийшла підтримати свою маму Наомі Воттс на прем'єрі фільму "Друг", який показали в кінотеатрі IPIC у Нью-Йорку. 16-річна Кай була з ніг до голови одягнена в лук від Valentino, а її мати вибрала вбрання від Jacquemu.

Кай Шрайбер / Фото: Associated Press

Також нагадаємо, що Кай нещодавно стала моделлю. Вона підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026.

Кай Шрайбер на показі / Фото: Associated Press

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