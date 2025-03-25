У луку від Valentino: 16-річна дочка Наомі Воттс прийшла підтримати маму на прем'єрі

16-річна Кай Шрайбер – дитина акторів Наомі Воттс та Ліва Шрайбера, які були разом з 2005 по 2016 рік.
Вона народилася хлопчиком, але у ранньому віці почала ідентифікувати себе як дівчинка та змінила стать. Коли Кай завела Instagram, підписала себе там як "her", що в перекладі означає "її".
Хоча Кай не говорила публічно про свою ідентичність, як і її батьки, помітно, що вони підтримують свою дитину - Наомі та Лів часто пишуть зворушливі привітання доньці у своїх соцмережах: "З днем народження, красуне", - написав Лів у пості до 15-річчя Кай. "З днем народження, моє миле янголятко", - поділилася Наомі того ж дня. "Ти для мене все. Мені так пощастило бути твоєю мамою. Продовжуй танцювати та демонструй світу свій динамічний та славний дух".
24 березня Кай Шрайбер прийшла підтримати свою маму Наомі Воттс на прем'єрі фільму "Друг", який показали в кінотеатрі IPIC у Нью-Йорку. 16-річна Кай була з ніг до голови одягнена в лук від Valentino, а її мати вибрала вбрання від Jacquemu.
Також нагадаємо, що Кай нещодавно стала моделлю. Вона підписала контракт із IMG Models і вийшла на подіум показу Valentino, коли бренд демонстрував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026.
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