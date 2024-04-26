В луку, як у Періс Гілтон: співачка Анітта прийшла на церемонію в ефектному чорному міні

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала церемонію вручення нагород Latin American Music Awards 2024, яка відбулася у Лас-Вегасі. Для цього заходу 31-річна співачка обрала ефектне вбрання чорного кольору від бренду Mugler з колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Сукня мала довгі рукави, корсет, а також напівкруглі вирізи з боків короткої спідниці. Верхня частина вбрання нагадувала жакет.

Доповнила Анітта свій незвичайний образ чорними колготками, лакованими слінгбеками на підборах, а також сонцезахисними окулярами. Волосся дівчина зібрала, залишивши одне пасмо.

Анітта / Фото: Getty Images

Раніше в такому ж луку, але на подіумі, з'явилася Періс Гілтон. Суперзірка взяла участь у Тижні моди в Парижі як модель.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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