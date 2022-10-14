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У луку з колаборації Gucci та Adidas і за руку з Клуні: Джулія Робертс під прицілом папараці

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У луку з колаборації Gucci та Adidas і за руку з Клуні: Джулія Робертс під прицілом папараці

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Зірку помітили дорогою на популярне шоу.

Голлівудська суперзірка Джулія Робертс потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на ефір програми "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", а ось компанію їй склав колега - актор Джордж Клуні.

Вони разом зіграли у романтичній комедії "Квиток до раю", прем'єра якого в Україні відбулася ще у вересні. У програмі Джордж і Джулія розповідають про те, як добре вони знають одне одного, адже знайомі вже 20 років і знялися разом у п'яти спільних фільмах, а також про те, як їм знову було працювати разом у картині "Квиток у рай", знімання якої відбувалися у Австралії.

На Робертс був бежевий штанний костюм із спільної колекції брендів Gucci та Adidas, який вона доповнила білою сорочкою та краваткою. Також акторка взула чорні класичні туфлі-човники. Волосся знаменитості уклали в об'ємні локони, а ось на очі вона одягла сонцезахисні окуляри-авіатори від Ray-Ban у золотій оправі. Клуні вдягнув сірий костюм і чорне поло.

Джулія Робертс / © Getty Images
Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Проте для ефіру акторка переодяглася у ромпер.

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