У Львові відбуваються благодійні концерти на підтримку ЗСУ

У Львові відбуваються благодійні концерти на підтримку ЗСУ

Музиканти з різних міст України об’єднуються для благодійних виступів на підтримку української армії.

У березні 2022 року у Львові створили Український Мистецький Фронт. В його межах відбуваються вуличні концерти, в яких беруть участь музиканти із усієї України.

Музика звучить різних форматів - класична, електронна, джаз, рок та блюз. Вже відбулося 7 концертів.

Перший проєкт Українського Мистецького Фронту - це #дешансонізація.

Пресслужба

Розпочався проєкт 18 березня на залізничому вокзалі Львова, де біля центрального входу, у натовпі людей з тваринами і валізами в руках та з острахом в очах - звучав джаз.

Загін відомих джазових музикантів на волонтерських засадах зіграли 40 хвилинний сет для піднесення духу та настрою біженців, які прибувають до Львова.

У проєкті взяли участь такі музиканти: труба - Деніс Аду (Кривий Ріг), фортепіано - Костянтин Кравчук (Вінниця), саксофон - Давид Колпаков (Дніпро), тромбон - Андрій Арнаутов (Львів), бас -Сергій Федорчук (Львів), ударні - Маркіян Криса (Київ).

Пресслужба

Наймасштабнішим став виступ 27 березня на Площі Ринок музиканта Саші Чемерова, засновника каліфорнійського рокгурту The Gitas та українського рокгурту Димна Суміш.

Пресслужба

Разом з Сашею на сцену вийшов фронтмен гурту O.Torvald з Полтави - Женя Галич, який цього разу грав на басу. Гітарист із Києва Микола Цховребашвілі, гітарист зі Львова Тарас Кушнірук та львівський перкусіоніст Даня Білоус.

Пресслужба

#дешансонізація пропонує слухати якісну музику на противагу російському шансону.

Пресслужба

Мета проєкту - збір коштів для ЗСУ.

Задля цього у місцях, де відбуваються перфоменси, розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передають на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

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