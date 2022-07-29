У ляпанцях і з подушкою в руках: супермодель і акторку Кару Делєвінь помітили в Нью-Йорку

Британська модель Кара Делевінь потрапила під приціл фотографів і здивувала шанувальників, річ у тому, що зірка серіалу "Карнівал Роу" була в досить цікавому вигляді: в'язаному кардигану, шкарпетках та білих ляпанцях. У руках 29-річна модель несла білу подушку.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Також на обличчі Кари був гарний вечірній макіяж, волосся вона зібрала в гладку зачіску, а ось на плечі у неї висіла об'ємна сумка.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Ймовірно, макіяж у неї залишився після відвідування шоу Live With Kelly And Ryan, для якого вона обрала кремовий образ з деніму.

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