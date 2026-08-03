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- Шоу-бізнес
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У лимонному бікіні з ефектним декором: нідерландська модель похизувалася гарною фігурою
Лаура Селія поділилася новими кадрами з відпочинку, на яких позувала на тлі грецьких краєвидів.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нові світлини зі своєї подорожі до Греції.
На фото вона позувала у купальнику лимонного кольору, яке складалося з топа-бандо без бретельок і плавок з високим посадженням на стегнах. Головним акцентом образу стала велика срібляста декоративна деталь у центрі ліфа, яка нагадувала морську мушлю.
Купальник чудово підкреслив струнку фігуру моделі, її плаский живіт і засмагу. Пляжний аутфіт Лаура доповнила великими сережками-кільцями, тонким ланцюжком із маленькою підвіскою та лаконічними браслетами.
Волосся Селія зібрала у недбалий пучок, випустивши біля обличчя кілька пасом. Вона зробила виразний макіяж очей зі стрілками та підкреслила губи помадою нюдового відтінку.
Модель позувала у променях сонця, яке заходило, а на одному з кадрів лежала біля басейну з панорамним видом на море, острови та яхти.
«Найкрасивіше місце», — підписала вона фото.