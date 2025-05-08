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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У лимонному бікіні з рюшами: американська модель позасмагала на пляжі у Маямі

28-річна Брукс Нейдер потрапила під приціл папараці у яскравому купальнику.

Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

До об'єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила американська модель Брукс Нейдер.

Білявка приймала сонячні ванни і насолоджувалася відпочинком. На ній було бікіні лимонного кольору з рюшами на ліфі і мініспідниця в тон із рюшем-хвостом.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Свій пляжний лук Нейдер доповнила солом'яним капелюхом, прикрашеним різнокольоровим камінням і морськими зірками, сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями, золотими годинником і каблучкою.

Нагадаємо, Брукс Нейдер з’явилася у Лос-Анджелесі у сукні з леопардовим принтом, яка підкреслила її струнку фігуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
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