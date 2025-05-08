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- Шоу-бізнес
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У лимонному бікіні з рюшами: американська модель позасмагала на пляжі у Маямі
28-річна Брукс Нейдер потрапила під приціл папараці у яскравому купальнику.
До об'єктивів папараці на пляжі у Маямі потрапила американська модель Брукс Нейдер.
Білявка приймала сонячні ванни і насолоджувалася відпочинком. На ній було бікіні лимонного кольору з рюшами на ліфі і мініспідниця в тон із рюшем-хвостом.
Свій пляжний лук Нейдер доповнила солом'яним капелюхом, прикрашеним різнокольоровим камінням і морськими зірками, сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями, золотими годинником і каблучкою.
Нагадаємо, Брукс Нейдер з’явилася у Лос-Анджелесі у сукні з леопардовим принтом, яка підкреслила її струнку фігуру.