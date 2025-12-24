ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
200
1 хв

У лижному костюмі і масці: Кім Кардашян показала знімки з відпочинку на зимовому курорті

45-річна зірка реаліті і бізнесвумен перед Різдвом насолоджувалася катанням на лижах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян передріздвяний день провела на гірськолижному курорті. Вона насолоджувалася катанням на схилі. Знімки звідти Кім показала у своєму Instagram.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті була одягнена у сірий лижний костюм Skims x The North Face, який доповнила гірськолижною маскою, що закривала її обличчя.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

А ще Кардашян поділилася селфі, яке зробила біля ялинки. Позувала вона в об’ємній шубі з каптуром на голові і в масивних окулярах у бежевій оправі.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян привітала свою подругу Лорен Санчес спільною світлиною, на якій вони позували у гарних сукнях.

