- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
У лижному костюмі і масці: Кім Кардашян показала знімки з відпочинку на зимовому курорті
45-річна зірка реаліті і бізнесвумен перед Різдвом насолоджувалася катанням на лижах.
Кім Кардашян передріздвяний день провела на гірськолижному курорті. Вона насолоджувалася катанням на схилі. Знімки звідти Кім показала у своєму Instagram.
Зірка реаліті була одягнена у сірий лижний костюм Skims x The North Face, який доповнила гірськолижною маскою, що закривала її обличчя.
А ще Кардашян поділилася селфі, яке зробила біля ялинки. Позувала вона в об’ємній шубі з каптуром на голові і в масивних окулярах у бежевій оправі.
Нагадаємо, Кім Кардашян привітала свою подругу Лорен Санчес спільною світлиною, на якій вони позували у гарних сукнях.