У м'ятій мінісукні та з яскравою сумкою Balenciaga: Ешлі Робертс під прицілом фотографів у Лондоні

40-річна танцівниця та учасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс зараз працює на британському радіо ведучою програми Global's Heart 00s, а також є репортеркою шоубізнесу в програмі "Сніданок" на Heart FM з Джеймі Тікстоном та Амандою Голден.

Щодня знаменитість чекають біля офісу радіостанції папараці, щоб зафіксувати її новий образ. Тому аутфіти Ешлі намагається не повторювати. Робертс любить поєднувати в образах речі демократичних і люксових марок, так сталось і вчора, коли її вкотре заскочили після ранкового ефіру. Ешлі була одягнена в салатову бавовняну мінісукню від бренду Nasty Gal з гумкою на талії та квадратним декольте. Однак своє вбрання вона вирішила не прасувати - сукня була дуже м'ятою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Доповнили образ радіоведучої яскраві туфлі від Ego та сумка Balenciaga у такому ж рожевому кольорі, що і туфлі. Ця модель сумки улюблена у Ешлі, оскільки раніше вона часто з'являлася з такою ж, тільки білого кольору.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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