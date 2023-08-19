У м'ятій сукні та з сумкою від Celine: Анджеліну Джолі сфотографували папараці в лаконічному образі

Акторка була одягнена просто, але у найкращих традиціях стилю Old money, який зараз користується популярністю.

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі зараз проводить багато часу в Нью-Йорку, оскільки розпочала нову роботу — акторка продюсуватиме новий бродвейський мюзикл "Аутсайдери". Постановка заснована на книжцы С. Е. Гінтона та екранізації Френсіса Форда Копполи 1983 року. Також відомо, що допомагатиме в роботі жінці її дочка від шлюбу з Бредом Піттом — 15-річна Вів'єн.

Але окрім дівчинки до Нью-Йорка з нею прилетів і син Пакс, ймовірно, 19-річний хлопець також буде задіяний у роботі, оскільки часто супроводжує маму.

Коли Анджеліну сфотографували знову з Паксом, вона була одягнена у найкращих традиціях стилю Old money. На зірці була довга біла сукня з натуральної бавовняної тканини, яка трохи пом'ялася. Також вона одягла блейзер молочного кольору, туфлі кольору пудри та несла на руці сумку від бренду Celine. Образ Джолі традиційно завершила сонцезахисними окулярами та легким макіяжем.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Пакс одягнув вільну кофту з принтом, чорні штани і кеди Converse. Також на ньому були сонцезахисні окуляри, а через плече висіла маленька сумка.

Анджеліна Джолі та її син Пакс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Анджеліна Джолі: нові виходи на доріжку (14 фото)