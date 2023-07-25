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У м'ятій сукні з ефектним декольте: Талія Сторм з'явилася на вечірці Єви Лонгорії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У м'ятій сукні з ефектним декольте: Талія Сторм з'явилася на вечірці Єви Лонгорії

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Тканина цієї сукні трохи підвела дівчину.

Британська співачка та світська левиця Талія Сторм відвідала захід в Іспанії — галавечір Global Gift, одним із організатором якого є фонд акторки та бізнесвумен Єви Лонгорії.

Для заходу Талія вбралася в яскраво-червону сукню на тонких бретельках, верхня частина якої була оформлена у вигляді бюстгальтера, під грудьми вбрання мало вирізи.

Ефектний лук британка доповнила високою зачіскою, червоною помадою на губах та насиченим макіяжем очей. Також вона зробила манікюр світлим відтінком лаку і одягла на зап'ястя безліч браслетів, одним з яких був The Love Bracelet.

Талія Сторм / © Getty Images
Талія Сторм / Фото: Getty Images

Однак була в цьому образі одна неприємність — сукня дівчини неабияк пом'ялася в зоні талії і стегон через що мала не дуже акуратний вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
205
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