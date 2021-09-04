У м'ятній мінісукні з воланами: Надя Дорофєєва в ефектному образі сходила на вечірку

У м'ятній мінісукні з воланами: Надя Дорофєєва в ефектному образі сходила на вечірку

Співачка вийшла у світ у жіночому вбранні.

Надя Дорофєєва днями відвідала вечірку, присвячену презентації нового аромату Dior. В Instagram вона опублікувала знімки і короткі відео свого ефектного і жіночного образу, в якому з'явилася на івенті.

На співачці була асиметрична м'ятна мінісукня з плісованими воланами і рукавами-буфами. До неї Надя взула сині гостроносі туфлі.

(щоб подивитися на інші фото і відео, гортайте вправо)

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"Моє життя — це постійні поїздки, тому помітити мене у чомусь жіночому можна вкрай рідко! Сьогодні не змогла втриматися, щоб не зробити собі маленьке свято і вийти у сукні на презентацію нового аромату", — написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

На знімках разом з Надею позували її друзі: Діма Монатік з дружиною Іриною та Валерія Гузема.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Раніше співачка показала, як вона плавала на надувному колі у морі під час відпочинку. Одягнена вона була у блакитний купальник і чорну бейсболку.

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