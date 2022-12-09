У м'ятній сукні з декольте до пупка: Наомі Кемпбелл сяяла на кінофестивалі

Наомі мала розкішний вигляд у сукні кольору бірюзи з глибоким декольте аж до пупка та об'ємними рукавами з пір'ям від Valentino Couture. Вбрання було із запахом і поясом на талії, а також із невеликим шлейфом. До нього Наомі підібрала лаковані туфлі з відкритим носком на підборах та платформі.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

У моделі був червоний педикюр та світлий манікюр зі стразами. На шиї виблискувало кольє з каміння, волосся Кемпбелл розчесала за проділом і зробила вечірній макіяж.

А нещодавно Наомі Кемпбелл була помічена на церемонії British Fashion Awards у блискучій сукні від Модного дому Valentino. Сукня кейп була довга, мала шлейф і повністю була розшита паєтками. У верхній частині сукні був гарний косий виріз. Манекенниця мала просто розкішний вигляд.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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