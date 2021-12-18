У м'ятній сукні зі складками та вирізами: Ванесса Гадженс на благодійному заході

У м'ятній сукні зі складками та вирізами: Ванесса Гадженс на благодійному заході

Образ вийшов ніжним, але дуже гламурним.

Кілька днів тому Ванесса Гадженс відсвяткувала 33-й день народження, а вчора відвідала гламурний благодійний захід у Каліфорнії зі збору коштів LA Mission.

Образ Ванесси на цьому заході дуже нагадував стиль акторок Старого Голлівуду. Знаменитість одягнула довгу сукню з вирізами на животі, V-подібним декольте та складками, яку доповнила довгою штучною шубою кольору вівсянки.

Волосся вона уклала в об'ємні локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж із червоною помадою.

Ванесса Гадженс / Getty Images

Компанію Ванессі склала подруга і колега Дженна Дуан — зірка фільму "Крок вперед" та колишня дружина Ченнінга Татума.

Ванесса Гадженс та Дженна Дуан / Getty Images

Читайте також: