У м'ятній сукні зі складками та вирізами: Ванесса Гадженс на благодійному заході

Образ вийшов ніжним, але дуже гламурним.
Кілька днів тому Ванесса Гадженс відсвяткувала 33-й день народження, а вчора відвідала гламурний благодійний захід у Каліфорнії зі збору коштів LA Mission.
Образ Ванесси на цьому заході дуже нагадував стиль акторок Старого Голлівуду. Знаменитість одягнула довгу сукню з вирізами на животі, V-подібним декольте та складками, яку доповнила довгою штучною шубою кольору вівсянки.
Волосся вона уклала в об'ємні локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж із червоною помадою.
Компанію Ванессі склала подруга і колега Дженна Дуан — зірка фільму "Крок вперед" та колишня дружина Ченнінга Татума.
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