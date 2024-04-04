У м'ятному блейзері та водолазці: чарівна Гайді Клум під прицілом папараці

Німецька супермодель Гайді Клум опинилася під прицілом папараці на вулиці у місті Пасадені, коли йшла на знімання 19 сезону шоу America's Got Talent, в якому вона є однією із суддів.

50-річна жінка мала дуже яскравий та весняний вигляд. На Клум були стильні вільні прямі джинси, які вона поєднала з водолазкою та блейзером розкішного м'ятного кольору.

Доповнила лук Гайді поясом на талії, коричневими туфлями зі зміїної шкіри та сумкою Birkin від Hermes. Завершували її образ гарне укладання з кучерями та сонцезахисні окуляри.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Сумки Birkin від бренду Hermes — це легендарна модель, названа на честь акторки Джейн Біркін. Цей аксесуар є одним з найдорожчих, оскільки може легко коштувати 40-50 тисяч доларів, а у Гайді таких сумок вже ціла колекція в різних кольорах і розмірах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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