У м'ятному костюмі від Gucci: красивий Раян Гослінг презентував фільм "Каскадер" у Лос-Анджелесі

Раян Гослінг представив у Лос-Анджелесі комедійний екшен "Каскадер", у якому зіграв головну роль.

На червоній доріжці актор постав у стильному луку. На ньому був м'ятний костюм від бренду Gucci і сорочка в тон. Вбрання він скомбінував із білими туфлями.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

На шиї у Раяна був золотий ланцюжок із підвіскою.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Разом із Гослінгом на прем'єрі була Емілі Блант, яка також зіграла головну роль у стрічці. Акторка сяяла у помаранчевій асиметричній сукні, розшитій бісером, від бренду Armani Privé.

Раян Гослінг та Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі "Каскадера" у Парижі Раян Гослінг з'явився у стильному образі винного кольору.

Читайте також: