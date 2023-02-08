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У м'ятному кроптопі і з оголеним животом: зірка фільму жахів "Крик" відвідала світський захід

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У м'ятному кроптопі і з оголеним животом: зірка фільму жахів "Крик" відвідала світський захід

Джасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

28-річна Джасмін Савой Браун сходила на премєрний показ супергеройського екшену.

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фантастичного бойовика "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel. Захід відвідала Джасмін Савой Браун.

Акторка обрала для свого виходу стильний костюм м'ятного відтінку, який складався із кроптопу з довгими рукавами, який оголював її плаский живіт, і штанів-палацо.

Джасмін Савой Браун / © Associated Press
Джасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

Образ Джасмін доповнила білими гостроносими туфлями і білою сумочкою від Simon Miller із ручкою-ланцюгом.

Акторка зробила скромну зачіску, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха сережками-кафами.

Джасмін Савой Браун / © Associated Press
Джасмін Савой Браун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джасмін Савой Браун ідентифікує себе як квір та лесбіянку, а також вона є двохрасовою жінкою.

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Дата публікації
Перегляди
907
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