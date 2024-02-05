У м'ятному міні та з цікавою зачіскою: Джорджина Родрігес похизувалася фігурою на відпочинку

Дівчина показала нове відео з тропічних островів.
Модель, інфлуенсерка та кохана Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — полетіла на Мальдіви, щоб відсвяткувати своє 30-річчя у колі друзів і близьких. Футболіста на заході не було, але дівчина показала, як вони спілкувалися з ним відеозв'язком.
На новому відео з островів Джорджина позує в яскравому образі. На ній м'ятна мінісукня з довгими рукавами та оголеними плечима. Вбрання ефектно підкреслює пишні форми зірки. На її голові цікава зачіска — високий хвіст, що складається з дрібних кісок і пасм, накручених на "гофре". Образ Родрігес доповнювали каблучки з великими діамантами, які вона практично не знімає.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес у мереживній сукні вийшла у світ з Кріштіану Роналду. Вони з'явилися на щорічній церемонії нагородження гравців за версією Globe Soccer Awards, які досягли найбільших висот у футболі минулого року.
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