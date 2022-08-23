У м'ятому, але зручному луку: Бред Пітт з'явився на презентації фільму в Токіо в образі від улюбленого бренду

Зараз у Бреда Пітта продовжує світовий тур на підтримку бойовика "Швидкісний поїзд", в якому він зіграв головну роль. На початку місяця знаменитість колесив Європою, на початку цього тижня побував у Південній Кореї, а вчора опинився в Японії.

У Токіо фотоколл та пресконференція Пітта відбувалися у буддійському храмі Коясан. Актор очікувано знову з'явився у костюмі від дизайнера Гаанса Ніколаса Мотта, який доповнив футболкою та білими сліпонами.

У речах від Мотта Пітт з'являвся під час свого туру. Вони виконані вручну, з побажаннями актора та з натуральних тканин у кежуалстилі. Однак є один нюанс, який постійно привертає увагу, костюми актора дуже мнуться, але ймовірно його це не дуже хвилює, тому що він продовжує одягати їх на всі презентації.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

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