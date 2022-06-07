У максісорочці та у діамантах: Енн Гетевей відвідала галавечір Bvlgari у Парижі

У максісорочці та у діамантах: Енн Гетевей відвідала галавечір Bvlgari у Парижі

Для свого виходу акторка вибрала стильний однотонний образ.

6 червня у Парижі відбувся галавечір Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на якому зібралися найкращі друзі та музи знаменитого італійського ювелірного бренду Bvlgari. Однією з найяскравіших гостей заходу стала голлівудська акторка Енн Гетевей.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Зірка з'явилася в дуже яскравому обрізі від італійського Модного дому Valentino, який складався з коротких шортів та довгої сорочки зі шлейфом. Доповнили цей лук мюлі молочного кольору, висока зачіска та діамантове кольє на шиї.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Прилетіла на цю вечірку аж до Парижа Енн не просто так, адже є амбасадоркою марки і зовсім нещодавно знялася в розкішній рекламі з Зендеєю.

Ймовірно, для відвідування цього заходу в Парижі Енн довелося перервати знымання у фільмі "Матерінський інстинкт", оскільки ще кілька днів тому її бачили у США, у штаті Нью-Джерсі. У цьому фільмі вона зіграє із Джесікою Честейн.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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