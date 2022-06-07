У максісорочці та у діамантах: Енн Гетевей відвідала галавечір Bvlgari у Парижі

Для свого виходу акторка вибрала стильний однотонний образ.
6 червня у Парижі відбувся галавечір Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на якому зібралися найкращі друзі та музи знаменитого італійського ювелірного бренду Bvlgari. Однією з найяскравіших гостей заходу стала голлівудська акторка Енн Гетевей.
Зірка з'явилася в дуже яскравому обрізі від італійського Модного дому Valentino, який складався з коротких шортів та довгої сорочки зі шлейфом. Доповнили цей лук мюлі молочного кольору, висока зачіска та діамантове кольє на шиї.
Прилетіла на цю вечірку аж до Парижа Енн не просто так, адже є амбасадоркою марки і зовсім нещодавно знялася в розкішній рекламі з Зендеєю.
Ймовірно, для відвідування цього заходу в Парижі Енн довелося перервати знымання у фільмі "Матерінський інстинкт", оскільки ще кілька днів тому її бачили у США, у штаті Нью-Джерсі. У цьому фільмі вона зіграє із Джесікою Честейн.
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