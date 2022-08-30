У максіспідниці та вінтажній куртці: Ельза Госк продемонструвала стильний осінній образ

Хоча вона лише вийшла на прогулянку, її образ більше нагадував лук для подіуму.

Шведська топмодель та екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret потрапила під приціл папараці, коли бігала у своїх справах Лос-Анджелесом.

Зірка була одягнена дуже стильно і вже трохи по-осінньому, адже на ній була чорна водолазка, максіспідниця молочного відтінку, вінтажна куртка оверсайз від Villefrance Leather Jacket, а ось в руці модель несла культову сумку Hermes Vintage Kelly.

Доповнили цей лук нюдовий макіяж, легке укладання та чорні туфлі з квадратним мисом.

Ельза Госк / Фото: Getty Images

Читайте також: