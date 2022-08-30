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У максіспідниці та вінтажній куртці: Ельза Госк продемонструвала стильний осінній образ

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У максіспідниці та вінтажній куртці: Ельза Госк продемонструвала стильний осінній образ

Ельза Госк / Фото: Getty Images

Хоча вона лише вийшла на прогулянку, її образ більше нагадував лук для подіуму.

Шведська топмодель та екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret потрапила під приціл папараці, коли бігала у своїх справах Лос-Анджелесом.

Зірка була одягнена дуже стильно і вже трохи по-осінньому, адже на ній була чорна водолазка, максіспідниця молочного відтінку, вінтажна куртка оверсайз від Villefrance Leather Jacket, а ось в руці модель несла культову сумку Hermes Vintage Kelly.

Доповнили цей лук нюдовий макіяж, легке укладання та чорні туфлі з квадратним мисом.

Ельза Госк / © Getty Images
Ельза Госк / Фото: Getty Images

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