У максіспідниці та взутті на величезній платформі: Віру Вонг заскочили на Вімблдоні

Дизайнерка приїхала на гру Карлоса Алькараса, який бився на корті проти Новака Джоковича у фіналі чоловічого Вімблдону у чотирнадцятий день чемпіонату з тенісу у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Віра Вонг / Фото: Getty Images

Віра Вонг приїхала на захід у чорній футболці та білій максіспідниці силуету русалка. Взута вона була у туфлі на масивній підошві, а в руках тримала чорну шкіряну сумку на короткій ручці. Довге волосся Віри було розпущене, а з одного боку на голові була химерно приколота заколка. На обличчі у Віри були чорні сонцезахисні окуляри.

Цього ж дня на Вімблдоні побував і голлівудський актор Бред Пітт.

Бред Пітт / Фото: Getty Images

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