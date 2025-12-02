У максісукні з розрізами з боків: модель Міа Ріган сходила на фешнтусовку

Міа Ріган / © Associated Press

Дівчина позувала фотографам у знаменитому Королівському Альберт-голі. Для світського виходу модель обрала чорну сукню-майку з глибокими вирізами з боків та взула чорні туфлі-мюлі на невисоких підборах.

Міа розпустила своє каштанове волосся і зробила макіяж з акуратними стрілками на повіках і нюдовою помадою підкреслила губи. Образ дівчини завершував строкатий манікюр та педикюр.

Раніше Міа Ріган часто з’являлася у світському суспільстві з родиною Бекхем, оскільки перебувала у стосунках із середнім сином Девіда та Вікторії — Ромео. Але пара, на жаль, розійшлася.