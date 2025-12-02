ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У максісукні з розрізами з боків: модель Міа Ріган сходила на фешнтусовку

23-річна британська модель Міа Ріган відвідала церемонію The Fashion Awards 2025 у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Міа Ріган

Міа Ріган / © Associated Press

Дівчина позувала фотографам у знаменитому Королівському Альберт-голі. Для світського виходу модель обрала чорну сукню-майку з глибокими вирізами з боків та взула чорні туфлі-мюлі на невисоких підборах.

Міа Ріган / © Associated Press

Міа Ріган / © Associated Press

Міа розпустила своє каштанове волосся і зробила макіяж з акуратними стрілками на повіках і нюдовою помадою підкреслила губи. Образ дівчини завершував строкатий манікюр та педикюр.

Міа Ріган / © Associated Press

Міа Ріган / © Associated Press

Раніше Міа Ріган часто з’являлася у світському суспільстві з родиною Бекхем, оскільки перебувала у стосунках із середнім сином Девіда та Вікторії — Ромео. Але пара, на жаль, розійшлася.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie