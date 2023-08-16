У маленькій червоній сукні: Олівія Родріго привернула увагу спокусливим образом

Цей образ, завдяки розкішному відтінку червоного, був одночасно гламурним та лаконічним
20-річна американська співачка Олівія Родріго потрапила під приціл папараці у Лондоні, коли виходила з ресторану Quo Vadis у районі Сохо. Зірка привернула увагу короткою червоною сукнею від бренду Magda Butrym.
Ця приваблива однотонна сукня мала дуже глибоке декольте-серце, а також широку бретельку-галтер. Виконана вона була із щільної тканини.
Образ доповнили червоні мюлі на підборах, каблучки на пальцях та чорний манікюр. Волосся Олівія просто розпустила і зробила дуже лаконічний макіяж із чорними стрілками та блиском на губах.
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