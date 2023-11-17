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У маленькій чорній сукні: британська телезірка похизувалася пишними сідницями на концерті 50 Cent

У маленькій чорній сукні: британська телезірка похизувалася пишними сідницями на концерті 50 Cent

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
1 хв
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У маленькій чорній сукні: британська телезірка похизувалася пишними сідницями на концерті 50 Cent

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

 Глоя Феррі обрала для свго виходу сексуальне вбрання.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові знімки. На них дівчина продемонструвала пікантний образ, у якому вона сходила на концерт свого улюбленого репера 50 Cent.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Зустріла свого улюбленого артиста @50cent. Найкраща ніч у моєму житті", – підписала вона світлини.

Глоя одягла чорну мінісукню без бретельок і з вирізом на животі. Вона ідеально підкреслила сексуальну фігуру телезірки. Феррі похизувалася на камеру своїми пишними сідницями.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт брюнетка доповнила чорними чоботами на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання і насичений вечірній макіяж.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у чорному бікіні з рожевими зав'язками продемонструвала струнку фігуру і блиснула пишним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
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