У маленькій чорній сукні: британська телезірка похизувалася пишними сідницями на концерті 50 Cent

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові знімки. На них дівчина продемонструвала пікантний образ, у якому вона сходила на концерт свого улюбленого репера 50 Cent.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Зустріла свого улюбленого артиста @50cent. Найкраща ніч у моєму житті", – підписала вона світлини.

Глоя одягла чорну мінісукню без бретельок і з вирізом на животі. Вона ідеально підкреслила сексуальну фігуру телезірки. Феррі похизувалася на камеру своїми пишними сідницями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт брюнетка доповнила чорними чоботами на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання і насичений вечірній макіяж.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у чорному бікіні з рожевими зав'язками продемонструвала струнку фігуру і блиснула пишним бюстом.

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