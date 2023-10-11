У маленькій чорній сукні: дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс сходила на вечірку у Лондоні

Дівчина мала дуже гламурний вигляд, хоч і обрала лаконічну сукню.

Нещодавно Ліла Грейс Мосс — дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс — відсвяткувала день народження. 29 вересня їй виповнився 21 рік. Після свого свята вона повернулася до богемного життя та з'явилася на вечірці дизайнерки Камілли Мічелі та журналістки Кеті Гранд присвяченій колекції Perfect x Pucci Supernova.

На захід Ліла прийшла у чорній мінісукні з досить незвичайним і сміливим декольте, у якого не було бретельок.

Образ модель доповнила клатчем з крокодилової шкіри, легким макіяжем, кольє на шиї та чорними мюлями.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Щодо Кейт, то вона нещодавно теж з'являлася на публіці. Супермодель з гарним макіяжем і у довгій чорній сукні сходила з візажистом Шарлоттою Тілбері до клубу.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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