У маленькій чорній сукні: Дженна Дьюен відвідала церемонію в Лос-Анджелесі

Сукня була строго фасону, але з дуже незвичайним декором.

42-річна Дженна Дьюенн, яку багато хто пам'ятає за роллю у романтичному танцювальному фільмі "Крок вперед", стала гостею церемонії Fashion Trust US, яка вручається молодим та талановитим представникам модної індустрії.

Акторка обрала для заходу лаконічну маленьку чорну сукню. Вбрання не мало бретельок, було виконане у фасоні футляр і діставало акторці до щиколоток. Сукня дуже добре сиділа на стрункій фігурі Дженни.

Єдиним декором у вбранні була бретелька-галтер у вигляді щупальця восьминога, виконана сріблястим бісером та камінням.

Завершили образ акторки туфлі з прозорим мисом та стразами, укладання та кілька прикрас – каблучки і сережки.

Дженна Дьюен / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були Демі Мур із дочкою, Кейт Бекінсейл, супермодель Гайді Клум, модель Шарлотта Лоуренса, танцівниця Перріс Гебель та акторка Зої Дойч.

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