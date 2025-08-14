У маленькій чорній сукні: Маргарет Квеллі на прем'єрі фільму сяяла в класичному вбранні

Маргарет Квеллі / © Getty Images

Маргарет Квеллі з’явилася на спеціальному показі фільму «Люба, не треба!», що минув у кінотеатрі Metrograph у Нью-Йорку. У цьому фільмі дівчина зіграла головну роль, тож була в центрі уваги, проте образ обрала лаконічний.

Маргарет носила маленьку чорну сукню — класичне вбрання на тонких бретельках і з квадратним декольте.

Маргарет Квеллі / © Getty Images

Образ акторки доповнювали босоніжки з пряжками від Gianvito Rossi, зачіска із зібраним у пучок волоссям і сережки від Chanel з великим камінням.

Маргарет Квеллі / © Getty Images

Раніше свої ноги вона продемонструвала на прем’єрі фільму Netflix «Щасливчик Гілмор 2». Дівчина вийшла до фотографів з ніг до голови одягнена у вбрання від Chanel. Зокрема, вона носила трикотажний в’язаний костюм з кардиганом і мініспідницею.

Маргарет Квеллі / © Associated Press