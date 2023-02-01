У маленькій чорній сукні: Памела Андерсон сходила на інтерв'ю, де розповіла, що знову хоче заміж

Вона залишається романтиком і попри усі розлучення сподівається ще колись зустріти кохання.

55-річна Памела Андерсон - зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" - потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на запис програми "Джиммі Кіммел у прямому ефірі".

На знаменитості того дня була лаконічна атласна маленька чорна сукня, яку вона поєднала з атласними босоніжками на високих підборах і з тренчем молочного відтінку.

Образ акторка доповнила нюдовим манікюром, легким макіяжем із матовою помадою та сонцезахисними окулярами-лисичками.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Волосся Памела зібрала у високий недбалий пучок, а перед ефіром розпустила.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В інтерв'ю знаменитість розповіла про свій новий документальний фільм "Памела, історія кохання", який зняла компанія Netflix та мемуари. Також відповідаючи на запитання ведучого, вона зізналася, що сподівається знову вийти заміж.

"Як ти думаєш, ти коли-небудь знову вийдеш заміж?" - спитав її Джиммі, "Я сподіваюся на це. Я не знаю. У мене ще багато життя лишилося", - відповіла Памела.

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