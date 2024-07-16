У маленькій чорній сукні: Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму "Забери мене на Місяць" в Іспанії

Акторка для заходу обрала лаконічне вбрання, яке підкреслювало її ноги.
У Мадриді відбулася прем'єра фільму "Забери мене на Місяць", у якому зіграли головні ролі Скарлетт Йоганссон та Ченнінг Татум. Актори з'явилися разом у культурному центрі Матадеро та позували фотографам обіймаючись.
Того дня Скарлетт обрала лаконічне вбрання – маленьку чорну сукню від бренду Courreges. У неї були короткі рукави, декоративна кишеня під грудьми та квадратне декольте.
Носила сукню акторка у поєднанні із сріблястими босоніжками від Prada та прикрасами від Messika. Також їй зробили яскравий макіяж з акцентом на очах та зібрали волосся у гладку зачіску з проділом.
Фільм вийшов у широкий прокат 11 липня. Раніше, спеціально до прем'єри, ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика цієї романтичної комедії.
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