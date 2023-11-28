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У маленькій чорній сукні та накидці: Марго Роббі знову в образі Барбі на врученні премії у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У маленькій чорній сукні та накидці: Марго Роббі знову в образі Барбі на врученні премії у Нью-Йорку

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Акторка та її стиліст продовжують надихатися образами культової ляльки.

Зірка фільму "Барбі", акторка Марго Роббі, з'явилася на церемонії вручення премії Gotham Awards 2023, яка проходила на Cipriani Wall Street у Нью-Йорку. Щороку ця церемонія відзначає найкращих на телебаченні та в кіно.

На червоній доріжці Марго позувала образі від Prada, а над її стилем уже традиційно працював стиліст Ендрю Мукамал.

Зокрема вбрання Марго складалося з маленької чорної сукні-футляра нижче колін, яку вона поєднала з прозорою накидкою з атласним бантом на шиї. Доповнили актриса та її стиліст лук чорними мюлями, шкіряними рукавичками та золотим клатчем у формі трапеції.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

У вухах Марго були великі сережки-намистинки, на обличчі у неї був гарний макіяж з помадою ніжного відтінку, а також вона уклала волосся у високий хвіст.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Що цікаво, акторка продовжує копіювати свій екранний персонаж і цього разу для заходу відтворила образ культової ляльки з колекції "Чорна магія", що випускалася у 1964-1965 роках.

Фото: Mattel / ©
Фото: Mattel

На червону доріжку Марго вийшла з чоловіком Томом Акерлі, який теж одягнувся у чорне.

Марго Роббі та Том Акерлі / © Associated Press
Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

А ще на початку місяця пара проводила час в Австралії. Папараці помітили Марго, коли вона йшла з пляжу зі своїм чоловіком в одному з австралійських міст.

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Дата публікації
Перегляди
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