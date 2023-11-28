У маленькій чорній сукні та накидці: Марго Роббі знову в образі Барбі на врученні премії у Нью-Йорку

Зірка фільму "Барбі", акторка Марго Роббі, з'явилася на церемонії вручення премії Gotham Awards 2023, яка проходила на Cipriani Wall Street у Нью-Йорку. Щороку ця церемонія відзначає найкращих на телебаченні та в кіно.

На червоній доріжці Марго позувала образі від Prada, а над її стилем уже традиційно працював стиліст Ендрю Мукамал.

Зокрема вбрання Марго складалося з маленької чорної сукні-футляра нижче колін, яку вона поєднала з прозорою накидкою з атласним бантом на шиї. Доповнили актриса та її стиліст лук чорними мюлями, шкіряними рукавичками та золотим клатчем у формі трапеції.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

У вухах Марго були великі сережки-намистинки, на обличчі у неї був гарний макіяж з помадою ніжного відтінку, а також вона уклала волосся у високий хвіст.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Що цікаво, акторка продовжує копіювати свій екранний персонаж і цього разу для заходу відтворила образ культової ляльки з колекції "Чорна магія", що випускалася у 1964-1965 роках.

Фото: Mattel

На червону доріжку Марго вийшла з чоловіком Томом Акерлі, який теж одягнувся у чорне.

Марго Роббі та Том Акерлі / Фото: Associated Press

А ще на початку місяця пара проводила час в Австралії. Папараці помітили Марго, коли вона йшла з пляжу зі своїм чоловіком в одному з австралійських міст.

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