У маленькій чорній сукні та з незвичайною сумкою: племінниця Джулії Робертс на червоній доріжці

У маленькій чорній сукні та з незвичайною сумкою: племінниця Джулії Робертс на червоній доріжці

Акторка вибрала дуже елегантний образ, який варто взяти на замітку.

Племінниця Джулії Робертс, 30-річна Емма, після народження сина не часто з'являється на публіці, але прем'єрний показ нового художнього фільму про принцесу Діану пропустити не могла. На червоній доріжці в Лос-Анджелесі Емма продемонструвала класичний образ у маленькій чорній сукні з французьким декольте.

Емма Робертс / Associated Press

Вбрання було коротким, приталеним і мало рукави три чверті. Доповнила вона його чорними босоніжками на підборах і незвичайною сумкою виконаною неначе з рожевого кварцу, а також ніжним намистом на шиї. Волосся акторка уклала в улюблену зачіску – легкі локони.

Емма Робертс / Associated Press

У художньому фільмі про принцесу Діану головну роль зіграє Крістен Стюарт. Дія у картині відбуватиметься протягом трьох днів – на Різдво на початку 1990-х років, у королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку. Саме у цей період Діана вирішує розлучитися з чоловіком, принцом Чарльзом. Вперше фільм було показано на Венеційському кінофестивалі у вересні.

Разом з Еммою на червоній доріжці з'явилася також і супермодель Адріана Ліма.

Адріана Ліма / Associated Press

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