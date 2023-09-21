У маленькій чорній сукні з американською проймою: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон на Тижні моди

Знаменитість сфотографували папараці дорогою на фешншоу.
Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська акторка Емма Вотсон, прибула до Мілана. Акторка відвідала столицю моди, щоб подивитися показ Міуччаї Прада та Рафа Сімонса для Модного дому Prada, що відбувся 21 вересня.
Для модного шоу вона обрала маленьку чорну сукню, але незвичайного дизайну, оскільки в неї була американська пройма, а всі краї обшиті тонким золотим ланцюжком. З такого ж ланцюжка зроблена бретелька-галтер на сукні.
Образ акторка доповнила чорними туфлями-човниками та сумкою з короткою ручкою. Також Емма зібрала волосся та зав'язала чорним бантом.
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