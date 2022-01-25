У маленькій чорній сукні з пишними рукавами: елегантна Лелі Гага у Лос-Анджелесі

Вона продемонструвала чарівний образ.
Зірка фільму "Дім Гуччі" Леді Гага потрапила під приціл папараці дорогою на вечірнє шоу Джиммі Кіммела. 35-річна акторка була розкішною, адже обрала для своєї появи в ефірі чорну мінісукню з пишними рукавами від бренду Christian Siriano з колекції осінь-зима 2022 року.
Вбрання Гага доповнила чорними туфлями-човниками Giuseppe Zanotti та сонцезахисними окулярами DITA Eyewear. Завершили вечірній ансамбль зірки лаконічні золоті прикраси та ніжний макіяж.
На шоу зірка трохи розповіла про "Супербоул", де виступала і свою роботу у фільмі Рідлі Скотта "Дім Гуччі", де зіграла головну роль.
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