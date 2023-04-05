У маленькій чорній сукні з величезними квітами: Енн Гетевей зачарувала цікавим образов від Givenchy

40-річна акторка Енн Гетевей відвідала пресконференцію з нагоди відкриття готелю Bulgari у Токіо. До вибору вбрання вона підійшла особливо ретельно і постала перед публікою у маленькій чорній сукні.

Вбрання у зірки, яка є другом бренду Bulgari, було від Модного дому Givenchy. Сукня входить до колекції осінь-зима 2023. На перший погляд може здатися, що сукня проста, але це не зовсім так, адже попри відсутність бретельок і простий фасон, вбрання повністю розшите об'ємними квытами з тканини.

Доповнила Енн вбрання чорними босоніжками на високих підборах та розкішними ювелірними прикрасами від Bulgari – кольє у вигляді змії та кількома великими каблучками на пальцях.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Образи акторки для світських заходів допомагає обирати її стилістка Ерін Волш, і цей раз не став винятком. Раніше Волш неодноразово підбирала для акторки міні у подібному фасоні, як, наприклад, її недавню сукню від Versace із крокодилової шкіри.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

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