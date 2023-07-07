У маленькій чорній сукні: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс з'явилася на Тижні моди у Парижі

У Парижі в межах Тижня високої моди відбувся показ кутюрної колекції осінь-зима 2023-2024 модного дому Fendi. На захід бренд запросив багато знаменитостей, серед яких була і зірка фільму "Попелюшка" та скандального серіалу "Пем та Томмі" - Лілі Джеймс.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Акторка віддала перевагу простій чорній сукні, звичайно ж, від Fendi. Це була класична сукня нижче колін і з V-подібним декольте, яку Лілі поєднувала з лаконімними туфлями-човниками та мінісумкою.

Доповнила зірка лук золотими прикрасами із монограмою бренду.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

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