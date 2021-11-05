У маленькому чорному бікіні: Кендіс Свейнпоул грайливо позувала біля дерева

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул показала ще кілька фотографій в бікіні.

У своєму Instagram-блогу Кендіс рекламує новинку з колекції Tropic of C. На ній одягнений чорний купальник, в якому дівчина зображена, сидячи на фоні великого дерева.

На другому знімку Кендіс ніби притулилася до цього дерева позуючи вже обличчям до камери. Фігура у Свейнпоула розкішна, та й позувати модель вміє так, що від фотографій часом важко відірвати погляд.

(гортайте фото праворуч)

Пляжний аутфіт Свейнпоул доповнювала золота прикраса на шиї, сережки-кільця у вухах, браслет на нозі та кілька каблучок на пальцях. Макіяж та зачіска були максимально природними.

Не соромиться дівчина постати перед камерою і топлес. У минулій своїй публікації вона ділилася такими знімками у своєму блогу.

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