У маленькому чорному бікіні: Кендіс Свейнпоул грайливо позувала біля дерева

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул показала ще кілька фотографій в бікіні.
У своєму Instagram-блогу Кендіс рекламує новинку з колекції Tropic of C. На ній одягнений чорний купальник, в якому дівчина зображена, сидячи на фоні великого дерева.
На другому знімку Кендіс ніби притулилася до цього дерева позуючи вже обличчям до камери. Фігура у Свейнпоула розкішна, та й позувати модель вміє так, що від фотографій часом важко відірвати погляд.
(гортайте фото праворуч)
Пляжний аутфіт Свейнпоул доповнювала золота прикраса на шиї, сережки-кільця у вухах, браслет на нозі та кілька каблучок на пальцях. Макіяж та зачіска були максимально природними.
Не соромиться дівчина постати перед камерою і топлес. У минулій своїй публікації вона ділилася такими знімками у своєму блогу.
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