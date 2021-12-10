У малиновій мінісукні та під руку з Решетником: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників

У малиновій мінісукні та під руку з Решетником: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників

У постшоу співачка зізнається, чи разом вона залишилася із переможцем проєкту.

Сьогодні, 10 грудня, відбудеться постшоу "Життя після проєкту" і ми дізнаємося, чи разом головна героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч зі своїм обранцем – Андрієм Задворним.

В Instagram вона опублікувала світлини, зроблені під час знімань постшоу. На одних артистка позує під руку з ведучим шоу — Григорієм Решетником.

Злата Огнєвіч та Григорій Решетник / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч та Григорій Решетник / Instagram Злати Огнєвіч

На інших фотографіях Злата демонструє свій ефектний образ. Вона постала у малиновій короткій сукні з оголеними плечима та об'ємними широкими рукавами.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Свій аутфіт вона доповнила світлими туфлями, розкішними довгими сережками, елегантною зачіскою з випущеними пасмами та вечірнім макіяжем.

Злата Огнєвіч та Григорій Решетник / Instagram Злати Огнєвіч

"Сьогодні буде дуже особливий ефір на @stbua. Я розповім те, про що так довго мовчала. Ми з @grisha_reshetnik запрошуємо вас провести вечір п'ятниці разом!" – заінтригувала Огнєвіч своїх фоловерів.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Цікаво, що ж розповість нам Злата?

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