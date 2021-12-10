У малиновій мінісукні та під руку з Решетником: "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників

У постшоу співачка зізнається, чи разом вона залишилася із переможцем проєкту.
Сьогодні, 10 грудня, відбудеться постшоу "Життя після проєкту" і ми дізнаємося, чи разом головна героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч зі своїм обранцем – Андрієм Задворним.
В Instagram вона опублікувала світлини, зроблені під час знімань постшоу. На одних артистка позує під руку з ведучим шоу — Григорієм Решетником.
На інших фотографіях Злата демонструє свій ефектний образ. Вона постала у малиновій короткій сукні з оголеними плечима та об'ємними широкими рукавами.
Свій аутфіт вона доповнила світлими туфлями, розкішними довгими сережками, елегантною зачіскою з випущеними пасмами та вечірнім макіяжем.
"Сьогодні буде дуже особливий ефір на @stbua. Я розповім те, про що так довго мовчала. Ми з @grisha_reshetnik запрошуємо вас провести вечір п'ятниці разом!" – заінтригувала Огнєвіч своїх фоловерів.
Цікаво, що ж розповість нам Злата?
Читайте також:
- "Я люблю і готова кричати про це": "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала свій вибір у фіналі
- "Холостячка-2": що відомо про переможця шоу — Андрія Задворного
- "Я хочу тебе": фіналіст "Холостячки" під час побачення у басейні зробив відверте визнання Златі Огнєвіч
- "Нарешті ми одні": Андрій Задворний прокоментував свою перемогу у шоу "Холостячка"
- "Пустота всередині, хочеться поплакати": фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко прокоментував відмову Огнєвіч