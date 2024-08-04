У малиновій сукні з драпуванням: Сара Джессіка Паркер продемонструвала новий лук на зніманнях

Сарі Джессіці Паркер 59 років і вона продовжує захоплювати шанувальників серіалу "Секс і місто", який зробила її зіркою в нульових, своїми вбраннями, стилем та смаком. Під час чергових знімань сиквела "І просто так...", вона з'явилася на вулицях Нью-Йорка у новому яскравому луку.

Цього разу акторка та її команда стилістів обрали образ від британського бренду Vivenne Westwood і ми пропонуємо розглянути вбрання детальніше.

На Паркер була сукня з глибоким декольте, драпуванням і ефектним розрізом на спідниці, який демонстрував її стрункі ноги та бронзову засмагу. Також цей розріз акцентував увагу на дуже незвичайних босоніжках коричневого кольору з довгими ремінцями, які застібалися на пряжки.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Носила цей лук вона у поєднанні з синьо-коричневим кардиганом та шкіряною сумкою з короткими ручками. Зачіска у зірки була об'ємною, шию прикрашало намисто, а руки – кільця та кілька браслетів. Образ акторка також доповнила шопером та оригінальною круглою сумкою-валізою.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також її помітили папараці у блакитній сукні з пишною спідницею, яка дуже нагадала її паризький образ, який вона носила двадцять років тому. Лук вона доповнила довгим літнім пальто гарного кавового відтінку та синьою сумкою.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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