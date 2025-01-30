У малиновій сукні зі шлейфом: Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Рене пішла вінтажним шляхом, обравши сукню-футляр. Колір був ефектний і привертав увагу.

55-річна акторка Рене Зеллвеґер повернулася 2025 року до своєї культової ролі — за її участю виходить нова частина фільму про кумедну Бріджіт Джонс, який цього разу отримав назву "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця".

В український прокат фільм вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого, а поки що головна зірка та її колеги подорожують світом, рекламуючи картину.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Одна із прем'єр відбулася у Лондоні. Рене вийшла того дня на червону доріжку (яка насправді була рожевою) у приталеній малиновій сукні-бюстьє.

Це було вінтажне вбрання від бренду Pierre Balmain. Сукня розроблена для колекції 2000 року. Прикрашали сукню невеликі складки тканини та довгий поділ.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Образ Рене доповнила великою золотою каблучкою, яку носила на вказівному пальці, макіяжем та зачіскою з легкими кучерями.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Компанію на заході акторці склав її колега з фільму Г'ю Грант. Актор одягнув лаконічний чорний костюм та білу сорочку. Від краватки він відмовився.

Рене Зеллвеґер та Г'ю Грант / Фото: Associated Press

Раніше презентація фільму відбулася у Парижі. Рене в день прем'єри з'явилася перед фотографами у довгій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent, яка була на одне плече і повністю пошита з мережива.

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