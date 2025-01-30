У малиновій сукні зі шлейфом: Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Рене пішла вінтажним шляхом, обравши сукню-футляр. Колір був ефектний і привертав увагу.
55-річна акторка Рене Зеллвеґер повернулася 2025 року до своєї культової ролі — за її участю виходить нова частина фільму про кумедну Бріджіт Джонс, який цього разу отримав назву "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця".
В український прокат фільм вийде до Дня всіх закоханих 13 лютого, а поки що головна зірка та її колеги подорожують світом, рекламуючи картину.
Одна із прем'єр відбулася у Лондоні. Рене вийшла того дня на червону доріжку (яка насправді була рожевою) у приталеній малиновій сукні-бюстьє.
Це було вінтажне вбрання від бренду Pierre Balmain. Сукня розроблена для колекції 2000 року. Прикрашали сукню невеликі складки тканини та довгий поділ.
Образ Рене доповнила великою золотою каблучкою, яку носила на вказівному пальці, макіяжем та зачіскою з легкими кучерями.
Компанію на заході акторці склав її колега з фільму Г'ю Грант. Актор одягнув лаконічний чорний костюм та білу сорочку. Від краватки він відмовився.
Раніше презентація фільму відбулася у Парижі. Рене в день прем'єри з'явилася перед фотографами у довгій чорній сукні від Модного дому Saint Laurent, яка була на одне плече і повністю пошита з мережива.
Читайте також:
- Це в стилі Бріджіт Джонс: Рене Зеллвеґер розповіла, як лізла у вікно у розкішній сукні з "Оскара"
- Його пошила її подруга: Рене Зеллвеґер розповіла про свою першу сукню для "Оскара"
- Благала мишу дати їй спокій перед "Оскаром": Рене Зеллвеґер поділилася кумедною історією