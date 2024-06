У малиновій з драпуванням і напівпрозорій з торочкою: розкішні сукні Ніколь Шерзінгер на премії Tony Awards

Ніколь Шерзінгер відвідала премію Tony Awards 2024, яка відбулася у Театрі Девіда Коха в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку.

На "червоній" доріжці вона постала у яскравому аутфіті. На ній була асиметрична сукня максі малинового кольору з оголеною спиною і драпуванням від ліванського дизайнера Nicolas Jebran. Вбрання мало червону вставку на спідниці, прикрашену червоними блискучими аплікаціями.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

У неї була елегантна зачіска і макіяж із акцентом на очах. Стилістка зірки Емілі Еванс доповнила аутфіт Ніколь прикрасами від Cicada і Maison H.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Цього дня Шерзінгер також виступила з піснею What I Did for Love. На сцені вона з'явилася у красивій обтислій сукні з флористичною вишивкою з лелітками і бісером, а також торочкою із бісеру на прозорих рукавах і прозорій спідниці.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

