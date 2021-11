У малиновому блейзері і з високою зачіскою: Сара Джессіка Паркер на зніманнях останніх епізодів

Прем'єру серіалу заплановано на грудень.

У Нью-Йорку завершилися знімання нового мінісеріалу And Just Like That..., який стане продовженням культового "Сексу і міста", а розповіла у своєму Instagram про це сама Сара Джесіка Паркер — головна акторка та виконавиця ролі Кері Бредшоу.

За останні кілька місяців, поки знімали серіал, ми встигли роздивитися величезну кількість різних вбрань зірки. Деякі були відсиланнями до канонічного образу героїні, деякі вінтажними, інші від кутюр. Але кожне вбрання героїні серіалу завжди розглядати дуже цікаво, тому пропонуємо поглянути ще на один раніше не опублікований нами образ, зроблений в останні дні знімань.

Схоже, що в цій сцені Керрі Бредшоу із подругами йшла до нічного клубу. Вона була одягнена в чорні легінси, майку та атласний малиновий блейзер. Образ доповнила прикрасу на шиї, вечірня тигрова сумка на ланцюжку і босоніжки зі стразами. Волосся героїні було укладено у високий пучок.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

