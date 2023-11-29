У малиновому костюмі і без сорочки: невдалий образ Тімоті Шаламе на прем'єрі "Вонки"

На прем'єру він прийшов у вбранні культової моделі, але посадження костюма його підвело.

27-річний актор Тімоті Шаламе відвідав світову прем'єру фільму "Вонка", яка відбулася у Лондоні 28 листопада. У цій картині він зіграв головну роль, тому увага публіки та фотографів була прикута насамперед до нього.

На червоній доріжці актор з'явився у культовому оксамитовому вбранні від бренду Tom Ford. Ця модель була представлена в колекції весна-літо 2024, яка випускалася вже без участі модельєра, оскільки Том Форд продав свій бренд одягу, взуття, парфумів та аксесуарів американської компанії Estée Lauder.

Тімоті вибрав малиновий костюм з піджаком та штанами і носив його з коричневими черевиками. Сорочку актор не одягнув, але прикрасив шию кольє.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Однак костюм мав на молодій людині не дуже вдалий вигляд, оскільки піджак був занадто малий на нього і морщився під пахвами.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Режисером фільму "Вонка" став Пол Кінг (який зняв раніше "Пригоди Паддінгтона") за сценарієм, написаним ним у співавторстві із Саймоном Фарнебі.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Нова картина про Віллі Вонку розповість історію молодого кондитера до того, як він став відомим у світі солодощів і навіть до того, як він зустрів умпа-лумпів (у казці саме вони працювали на шоколадній фабриці Вонки), але решта сюжету поки що тримається в секреті.

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