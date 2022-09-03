У малиновому костюмі і прозорих босоніжках: стильна Ірина Федишин у Португалії

Ірина Федишин продемонструвала в Instagram свій стильний аутфіт, в якому вона була у Португалії. Там артистка виступила із благодійними концертами. Зірка зазначила, що отримані кошти передає нашим захисникам.

Співачка постала у малиновому штанному костюмі зі смугастими вставками та в білому топі. Лук вона доповнила прозорими босоніжками.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Ірина зробила укладання з локонами і макіяж із рожевою помадою.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, минулого разу Федишин продемонструвала чарівний образ у чорній мінісукні, прикрашеній барвистою квітковою вишивкою і білим мереживом.

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