У малиновому костюмі і прозорих босоніжках: стильна Ірина Федишин у Португалії

Артистка виступає із благодійними концерти у Португалії.
Ірина Федишин продемонструвала в Instagram свій стильний аутфіт, в якому вона була у Португалії. Там артистка виступила із благодійними концертами. Зірка зазначила, що отримані кошти передає нашим захисникам.
Співачка постала у малиновому штанному костюмі зі смугастими вставками та в білому топі. Лук вона доповнила прозорими босоніжками.
Ірина зробила укладання з локонами і макіяж із рожевою помадою.
Нагадаємо, минулого разу Федишин продемонструвала чарівний образ у чорній мінісукні, прикрашеній барвистою квітковою вишивкою і білим мереживом.
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