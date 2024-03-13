У малиновому купальнику і туфлях: британська модель похизувалася стрункою фігурою

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новою порцією пікантних знімків.

Білявка постала перед фотокамерою у купальнику малинового кольору з асиметричним топом. Дівчина похизувалася підтягнутою фігурою і стрункими ногами.

Арабелла Чі/Instagram

Свій пляжний лук вона доповнила прозорими туфлями з червоними серцями на носках і сумочкою у формі червоного серця на золотому ланцюжку.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла зробила укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – масивним ланцюжком, а руки – золотими браслетами.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у білому купальнику і золотих прикрасах похизувалася сексуальними сідницями.

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