У малиновому піджаку та золотистій сукні: новий незвичайний образ Сари Джессіки Паркер на зніманнях

У другому сезоні ми знову побачимо багато вінтажних вбрань і новий образ Паркер тому беззаперечний доказ.

Сара Джессіка Паркер мала досить незвичайний вигляд на зніманнях нового епізоду серіалу "І просто так…", який став сиквелом легендарного "Сексу і міста". На акторці була золота сукня в горошок, яку прикрашав бант на шиї.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Сукня також мала рукави з манжетами і пояс. Доповнили костюмери її атласним малиновим блейзером, рукава якого підняли, щоб було видно манжети сукні.

Образ знаменитості доповнили рожеві босоніжки на підборах і тонких шлейках, в руці вона тримала досить незвичайний клатч від Mr. Ernest Magazine Clutch у вигляді журналу Cosmopolitan, який застібався на коричневий ремінець. Це вінтажний аксесуар з 70-80-х років. Раніше такі сумки пробували відтворити різні дизайнери і серед них була і Патріція Філд, художниця з костюмів "Сексу і міста", а від недавнього часу і серіалу "І просто так...". Клатч зроблений із пластику, однак дуже схожий на згорнутий журнал.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Волосся Сарі Джессіці уклали в ретрозачіску і прикрасили двома золотистими бантами на скронях і додали до луку пластикові рожеві прикраси. Весь цей ансамбль був досить безглуздим, але, можливо, за сюжетом серіалу героїня вирушила на якусь вечірку, тому так незвичайно одягнулась.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Компанію Паркер на знімальному майданчику склала Синтія Ніксон, але одягнена вона була більш просто та стильно. Для Ніксон костюмери підібрали теплу кофту, спідницю та чоботи, шию вона замотала лавандовим шарфом.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

До речі, в цьому блейзері Паркер з'являлася у минулому сезоні "І просто так…", але тоді вона його поєднала вдаліше, одягнувши з капрі, босоніжками та гламурною сумкою.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: