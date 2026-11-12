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- Шоу-бізнес
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У малиновій сукні і незвичайному білому жакеті: зірка серіалу "Секс і місто" у стильному луку вийшла в світ
Синтія Ніксон усміхалася фотографам і мала чудовий вигляд.
Синтія Ніксон, яка найбільше відома за роллю Міранди Гоббс у культовому серіалі «Секс і місто», потрапила під приціл папараці біля студії ABC у Нью-Йорку.
Знаменитість мала яскравий вигляд. Вона одягла сукню міді насиченого малинового кольору з високим коміром, акцентною лінією на талії та асиметричним подолом. Зверху Синтія накинула стильний білий укорочений жакет вільного крою з об’ємними рукавами, широкими асиметричними лацканами і довгим поясом, кінці якого вільно звисали з боків.
Вбрання акторка доповнила білими туфлями-човниками на підборах. Ніксон зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж з ніжно-рожевою помадою і чорним олівцем на очах. У вухах акторки були золотисті сережки-кільця, а на руках — каблучки.
Нагадаємо, Синтія Ніксон у рожевих туфлях і смугастому костюмі потрапила під приціл папараці.