У малиновій сукні і незвичайному білому жакеті: зірка серіалу "Секс і місто" у стильному луку вийшла в світ

Синтія Ніксон / © Getty Images

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Синтія Ніксон, яка найбільше відома за роллю Міранди Гоббс у культовому серіалі «Секс і місто», потрапила під приціл папараці біля студії ABC у Нью-Йорку.

Знаменитість мала яскравий вигляд. Вона одягла сукню міді насиченого малинового кольору з високим коміром, акцентною лінією на талії та асиметричним подолом. Зверху Синтія накинула стильний білий укорочений жакет вільного крою з об’ємними рукавами, широкими асиметричними лацканами і довгим поясом, кінці якого вільно звисали з боків.

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Синтія Ніксон / © Getty Images

Вбрання акторка доповнила білими туфлями-човниками на підборах. Ніксон зробила акуратне укладання з боковим проділом і макіяж з ніжно-рожевою помадою і чорним олівцем на очах. У вухах акторки були золотисті сережки-кільця, а на руках — каблучки.

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Нагадаємо, Синтія Ніксон у рожевих туфлях і смугастому костюмі потрапила під приціл папараці.

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