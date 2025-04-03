У малиновому жакеті і джинсах: Олівія Манн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку

Олівія Манн / © Getty Images

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Олівія Манн потрапила до об’єктивів папараці в районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона була у хорошому настрої і з усмішкою зустріла фотографів.

Акторка мала гарний вигляд в елегантному жакеті малинового відтінку на блискавці, з червоною облямівкою і накладними кишенями. Верх вона скомбінувала з синіми прямими джинсами. Вбрання Манн доповнила чорними шкіряними туфлями.

Олівія Манн / © Getty Images

Олівія зробила гарне укладання з локонами, макіяж із ніжним блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

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Нагадаємо, Олівія Манн у сукні міді кольору Апероль з білим забарвленням на подолі блиснула сосками на вулицях Нью-Йорка.