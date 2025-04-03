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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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25
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1 хв

У малиновому жакеті і джинсах: Олівія Манн потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку

44-річна американська акторка й модель у гарному луку зустріла фотографів.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Манн

Олівія Манн / © Getty Images

Олівія Манн потрапила до об’єктивів папараці в районі Мідтаун у Нью-Йорку. Вона була у хорошому настрої і з усмішкою зустріла фотографів.

Акторка мала гарний вигляд в елегантному жакеті малинового відтінку на блискавці, з червоною облямівкою і накладними кишенями. Верх вона скомбінувала з синіми прямими джинсами. Вбрання Манн доповнила чорними шкіряними туфлями.

Олівія Манн / © Getty Images

Олівія Манн / © Getty Images

Олівія зробила гарне укладання з локонами, макіяж із ніжним блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Олівія Манн у сукні міді кольору Апероль з білим забарвленням на подолі блиснула сосками на вулицях Нью-Йорка.

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